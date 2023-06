Après son départ pour l’Inter Miami, Lionel Messi s’en prend aux supporters du PSG: «C’est leur manière de faire…»

Après avoir tout gagné avec le Barça et après deux ans saisons passées au PSG, Lionel Messi va découvrir un troisième championnat : la MLS. Mais, avant de se lancer dans ce nouveau chapitre de sa carrière déjà bien riche, l’Argentin a accordé une interview à BeIN Sports, dans laquelle il a accepté de revenir sur son passage dans la capitale française. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters parisiens l’ont marqué. Mais pas dans la meilleure des manières.

« Au début, c’était super », raconte la Pulga. « Je recevais beaucoup d’encouragements. Mais, rapidement, les gens ont commencé à me traiter différemment. En tout cas, une partie du public. Même si la majorité a continué à bien me traiter, comme au début, il y a eu une cassure avec cette partie du public. Bien évidemment, ce n’était pas mon intention. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar, c’est leur manière de faire… »