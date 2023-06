Euro espoirs: voici comment suivre en direct le deuxième match des Diablotins contre la Géorgie (vidéo)

La tâche des jeunes Belges ne s’annonce pas facile. Victorieuse 2-0 du Portugal, la Géorgie trône seule en tête du groupe et récupèrera deux joueurs titularisés avec les A en Écosse mardi, le gardien de Valence Giorgi Mamadarshvili et le milieu de terrain du Dinamo Moscou Luka Gagnidze. Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Irakli Azarov (Étoile rouge) et Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) sont eux montés mercredi contre le Portugal alors qu’ils étaient encore avec les A à Glasgow 24 heures plus tôt. De plus, le stade, d’une capacité de 54.000 places, ne sera pas loin d’afficher complet pour soutenir les joueurs de Ramaz Svanadze, qui seront qualifiés pour les quarts de finale en cas de victoire.