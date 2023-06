Safari Rally: Thierry Neuville a repris la course, Ogier toujours en tête à la mi-journée

Après un abandon sur la 6e spéciale, Thierry Neuville a pu reprendre le Safari Rally, la 7e manche du championnat du monde WRC, samedi au Kenya. Le pilote Hyundai a récupéré sa voiture dont la suspension avait cassé vendredi, et a terminé 7e, 6e et 8e des spéciales matinales. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) demeure en tête du classement.

Ogier, qui comptait 22.8 secondes d’avance sur le Finlandais Kalle Rovanperä et 43.5 sur le Britannique Elfyn Evans, tous deux sur Toyota, a réussi à défendre son avance au cours des trois spéciales matinales. Il compte 22.1 secondes sur Rovanperä, et le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) s’est glissé à la 3e place devant Evans, à 1 : 18.4.

Le Français s’est adjugé la SS8 de Soysambu (29,32 km), devant Rovanperä et Lappi, alors que Thierry Neuville, de retour après avoir abandonné la 6e spéciale et manqué la 7e, a fini 7e à 1 : 07.1 juste devant Elfyn Evans à 1 : 08.5. C’est là que le Britannique a cédé son rang à Lappi, avant la SS9 d’Elmenteita (15,08 km) et ses écarts resserrés. Rovanperä s’y est imposé pour 6 dixièmes de seconde devant Ogier, Evans et Lappi suivant à 2.2 et 2.4 secondes. Neuville a fini 6e à 6.8 secondes.

Rovanperä a fait la passe de deux sur la SS10 Sleeping Warrior (31,04 km), devant Lappi à 3.5 secondes, Ogier à 7.7 secondes et Evans à 22.2 secondes. La Hyundai de Neuville et Wydaeghe a fini 8e à 1 : 02.2.

En WRC2, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta MK II) ont cédé la tête au Polonais Kejetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2), qui a grignoté du terrain pour prendre le contrôle dans la deuxième catégorie.