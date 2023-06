Euro espoirs: les Diablotins accrochés par la Géorgie en toute fin de match (2-2)

Alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur, en menant par deux buts d’écart à la mi-temps, les Diablotins ont été coupables d’un incroyable relâchement dans le second acte…

La Belgique a été tenue en échec 2-2 par la Géorgie dans son deuxième match de l’Euro espoirs, samedi, au stade Boris-Paichadze de Tbilissi, dans le groupe A. Maxim De Cuyper (15e) et Largie Ramazani (38e) ont donné un double avantage aux jeunes Belges en première période. Giorgi Tsitaishvili (52e) et Giorgi Guliashvili (87e) ont permis aux Géorgiens de revenir au score. Poussé par un stade presque rempli (41.886 spectateurs), la Géorgie se créait la première occasion. Le tir de Giorgi Moistsrapishvili terminait à côté (6e). Les Belges trouvaient l’ouverture sur leur première occasion. Aster Vranckx, de retour des Diables Rouges, centrait de la droite, Maxim De Cuyper réceptionnait de la tête et trompait Giorgi Mamardashvili (15e). Après un tir de Loïs Openda repoussé par Mamardashvili (28e) et une reprise non cadrée de Largie Ramazani en excellente position (37e), la Belgique doublait la mise: Michel-Ange Balikwisha s’infiltrait dans le rectangle et frappait, le poteau repoussait. Le ballon arrivait à De Cuyper, qui centrait aussitôt. Ramazani se trouvait au bon endroit pour envoyer le ballon de la tête dans le but.

A la pause, la Géorgie effectuait trois remplacements. L’un des trois nouveaux venus, Giorgi Tsitaishvili réduisait rapidement l’écart d’une frappe de l’entrée du rectangle, après une percée de Zuriko Davitashvili (52e).

L’ambiance montait d’un cran dans la déjà bouillante Dinamo Arena. Maarten Vandevoordt devait intervenir devant Aleksandre Kalandadze (58e) puis faire étalages de ses réflexes face à Irakli Azarov (64e). Charles De Ketelaere, qui avait tiré au-dessus peu avant (74e), héritait de la meilleure occasion belge de la seconde période. En contre, il se présentait devant Mamardashvili, mais ne trouvait que le filet latéral (76e). La Géorgie égalisait à la 87e minute grâce à un autre remplaçant, Giorgi Guliashvili, qui reprenait de la tête un centre de la gauche d’Irakli Azarov et faisait exploser la Dinamo Arena. Dans l’autre match du groupe, le Portugal et les Pays-Bas ont partagé 1-1. La Géorgie reste seule en tête du groupe avec 4 points. La Belgique et les Pays-Bas suivent avec 2. Le Portugal ferme la marche avec 1. Lors de la dernière journée, mardi 27 juin, la Belgique rencontrera le Portugal tandis que la Géorgie et les Pays-Bas s’affronteront. Les compos Géorgie : Mamardashvili, Khvadagiani, Sazonov, Gelashvili, Kalandadze, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Moistsrapeshvili, Azarov, Gagua. Belgique : Vandevoordt, Siquet, Debast, De Winter, De Cuyper, Keita, Vranckx, De Ketelaere, Ramazani, Openda, Balikwisha. Les temps forts de cette rencontre 87e : Catastrophe pour les Diablotins ! Acculés dans leur grand rectangle, les hommes de Jacky Mathijssen avaient du mal à contenir les offensives des Géorgiens. Les efforts de ces derniers ont été récompensés en toute fin de partie, grâce à un centre déposé sur la tête de Guliashvili, qui ne s’est pas fait prier pour tromper Vandevoordt. 76e : De Ketelaere rate la balle de match. Après une combinaison avec Openda en contre-attaque, l’ancien du Club de Bruges se retrouve en duel avec le portier adverse. Il choisit alors de tirer en force du pied droit, mais sa frappe file à côté des cages géorgiennes… 64e : Nouveau sauvetage de Vandevoordt. Sur une contre-attaque rondement menée, les Géorgiens trouvent un homme totalement libre dans le rectangle. Celui-ci se présente face à Vandevoordt qui, d’un superbe réflexe du pied, parvient à contrer la tentative, et même à capter le cuir. 60e : Grosse occasion pour Debast. Sur un coup franc botté par Siquet, Openda effectue une très belle reprise de la tête vers l’axe. Monté pour cette phase arrêtée, Debast remporte son duel et frappe en pivotant, mais son envoi est dévié en corner. 58e : Vandevoordt sauve les Diablotins. Sur un ballon qui traînait dans le rectangle, le portier du Racing Genk est parfaitement sorti pour dévier ce ballon. 52e : But pour la Géorgie. Au retour des vestiaires, Tsitaishvili, monté au jeu à la pause, arme une puissante frappe de l’entrée de la surface. Parfaitement placée dans le coin du but, elle ne laisse aucun chance à Vandevoordt. 38e : But pour les Diablotins ! Ramazani se rattrape ! Après une frappe sur le poteau de Balikwisha, De Cuyper récupère le cuir et adresse un centre millimétré sur la tête de Ramazani. L’ailier d’Almeria place parfaitement sa reprise et trompe le gardien adverse. 37e : énorme raté de Ramazani. Après un centre puissant de Siquet, le portier géorgien repousse le cuir dans l’axe de son rectangle. Esseulé au point de penalty, Ramazani frappe instantanément du gauche… mais ça file à côté du but. 28e : frappe puissante d’Openda. Après un très joli mouvement belge, De Ketelaere trouve Openda dans l’axe. À quelques mètres du rectangle géorgien, le buteur du RC Lens arme une puissante frappe, très bien repoussée par le portier adverse.