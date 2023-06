Jeux européens: les athlètes belges en ballotage défavorable

On savait que la deuxième journée de la D1 du Championnat d’Europe par équipes, organisée à Chorzow dans le cadre des Jeux européens, risquait d’être compliquée pour l’équipe belge, ce samedi, et on ne s’était pas trompé. Alors qu’elle avait viré en 13e position (sur 16) vendredi, elle a rétrogradé à la 15e place avec 152 points, ce qui fait d’elle désormais une relégable en puissance vers la D2 où dégringoleront, ce dimanche, les trois derniers du classement final. Un classement toujours emmené par l’Italie (279 pts) devant la Pologne (247,5) et la Grande-Bretagne (243,5).