Pour le premier amical de sa préparation, le Sporting d’Anderlecht se promène à Audenaerde (0-5, photos)

Un peu plus de deux semaines après sa reprise, le Sporting d’Anderlecht a franchi une étape dans sa préparation estivale : son premier match amical. Samedi soir, le Sporting s’est déplacé dans les installations d’Audenaerde, pensionnaire de D2 amateurs. Loin d’être une première dans le chef des Mauves qui ont pris l’habitude d’ouvrir leur série de matchs de préparation au « Burgemeester Thienpontstadion ».

Et comme souvent, Anderlecht a pu aisément mettre en pratique ce qu’il a travaillé lors des deux dernières semaines. Sans ses internationaux – ils viennent de finir leur fenêtre internationale ou sont encore occupés à l’instar de Zeno Debast à l’Euro espoirs – mais avec plusieurs jeunes venus grossir les rangs de Brian Riemer, Anderlecht a largement dominé les débats de bout en bout de la rencontre.

En première période, le Sporting a inscrit deux buts. D’abord via Amuzu qui a profité d’une « arconada » du gardien d’Audenaerde (7e) ensuite grâce à Lucas Stassin qui a trouvé la lucarne après une remise en retrait d’Amuzu (38e). En seconde période, Monticelli s’est rapidement offert un doublé (46 et 56es) en profitant d’un cafouillage puis en réussissant un centre-tir. Angulo a donné encore un peu plus d’ampleur au score en profitant d’une nouvelle erreur défensive (66e).

Une première réussie dans les chiffres mais sur laquelle il ne faut pas tirer trop de conclusions. D’abord parce que l’adversaire n’était pas de taille et surtout que ceux qui se sont mis en avant – Leoni et Sadiki en première période, Monticelli et Degreef en seconde - risquent de subir de plein fouet le retour des internationaux dans les jours à venir. Et des nouveaux venus quand le Sporting sera parvenu à finaliser certains dossiers de transfert ce qui n’a pas encore été le cas cet été.

Anderlecht en première période : Van Crombrugge (33e Vanhoutte), Engwanda, Lapage, Delcroix, N’Diaye, Leoni, Sadiki, Stroeykens, Dreyer, Amuzu, Stassin.

Anderlecht en deuxième période : Vanhoutte (62e Coosemans), Sardella, Baouf, Lissens, Masscho, Kana, Arnstad, Degreef, Monticelli, Angulo, Raman.