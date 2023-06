Chelsea voudrait se débarrasser de Romelu Lukaku: le club anglais aurait fixé le prix du Diable

Les deux options les plus probables seraient donc l’Inter Milan… et l’AC Milan. Le dernier cité, qui vient de renflouer ses caisses avec la vente de Sandro Tonali à Newcastle, serait très intéressé par le buteur. Et contrairement à l’Inter, qui ne dispose que de moyens financiers limités, les Milanais peuvent se permettre de mettre les 40 millions réclamés sur la table. Sauf que Romelu Lukaku, grand amoureux de l’Inter qu’il est, refuserait de rejoindre les Rossoneri et attendrait une offre des Nerazzurri. Alors, dans ce dilemme, qui de l’appétit financier de Chelsea ou de l’envie de Romelu Lukaku sortira vainqueur ? Réponse dans quelques semaines…