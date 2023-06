Euro de basket dames: voici comment suivre en direct la finale historique des Belgian Cats face à l’Espagne (vidéo)

Pour la première fois dans l’histoire du basket, la Belgique se qualifie pour la finale d’une compétition majeure. Les Belgian Cats disputeront face à l’Espagne ce soir (20h00) la finale de l’Euro de basket féminin.

Dans la capitale slovène, la Belgique est déjà assurée d’ajouter une troisième médaille à son palmarès après deux médailles de bronze en 2017 et 2021. L’or ou l’argent viendra récompenser le parcours exceptionnel d’une génération dorée arrivée à pleine maturité.

Emma Meesseman, en mode MVP, Julie Allemand, meilleure passeuse, Julie Vanloo, Kyara Linskens et Antonia Delaere composent un cinq majeur «fantastique» et le jeu proposé par les Belges est loué par les observateurs. Beaucoup de ceux-ci considéraient ce Belgique-France de samedi comme une finale avant la lettre. Ce serait faire injure à l’Espagne, en reconstruction, qui revient en finale après ses titres en 2017 et 2019.

Pour suivre cette rencontre, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Dès 20h, nous vous proposons de suivre les meilleurs moments sur notre site en direct commenté. En télévision, cette finale est à suivre dès 19h50 sur DivertissezVoo et dès 19h55 sur VRT1.

Si les Belges de Rachid Meziane ont écarté la France en demi-finales (67-63) au bout d’un intense duel physique, l’Espagne a puisé aussi dans ses réserves pour écarter la Hongrie (69-60).

En bronze à l’Euro 2017, 4e de la Coupe du monde 2018, 5e de l’Euro 2019, 3e de l’Euro 2021, 7e des JO de Tokyo et 5e de la Coupe du monde 2022, la Belgique va enrichir son palmarès.

Les Belgian Cats ont fait tomber la Serbie, tenante du titre, en quarts puis la France, vice-championnes d’Europe des cinq dernières éditions qui espère ne pas revenir bredouille de son duel pour le bronze contre la Hongrie, à un an de «ses» JO à Paris.