Formule E: Stoffel Vandoorne termine 12e à Portland, Nick Cassidy s’impose et resserre l’écart en tête (vidéo)

Stoffel Vandoorne (DS Penske) a terminé 12e de l’ePrix de Portland, 12e manche du championnat du monde de Formule E, samedi aux États-Unis. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision), qui gagne un rang et se place à une unité de son dauphin à Portland, le Britannique Jake Dennis (Avalanche-Andretti), nouveau leader au classement des pilotes.

Le champion du monde en titre, Stoffel Vandoorne, a dû partir de la voie des stands tout comme son équipier Jean-Éric Vergne. L’équipe DS Penske a été lourdement sanctionnée pour avoir placé un dispositif de balayage par identification par radiofréquence dans la voie des stands. Celui-ci était censé collecter des données à propos des voitures présentes, ce qui est interdit. La pénalité infligée est sans précédent en Formule E: 25.000 dollars d’amende et le départ depuis la pitlane de Vandoorne et Vergne, qui avaient fini 10e et 6e des qualifications.