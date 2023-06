La spécialiste du lancer du poids Jolien Boumkwo se dévoue pour courir un 100m haies (vidéo)

Samedi, Jolien Boumkwo a terminé 15e du 100 mètres haies aux Championnats d’Europe d’athlétisme par équipes nationales à Chorzow, en Pologne, dans le cadre des Jeux européens. La détentrice du record national du lancer du poids s’est sacrifiée en tant que volontaire après le forfait d’Anne Zagré et a réalisé un chrono de 32.81.

Lorsque Zagré a renoncé, il était trop tard pour faire venir une remplaçante en avion, il a donc fallu trouver une alternative. Boumkwo, qui a déjà décroché la septième place au lancer du poids vendredi, a alors accepté de remplacer la hurdleuse. Pendant la course, une concurrente suisse a été disqualifiée, ce qui a permis à Boumkwo de grappiller non pas un, mais deux points.

« Quand on m’a demandé mon avis, j’ai vite accepté, mais seulement avec le feu vert de mon entraîneur », a expliqué Boumkwo. « Il était d’accord si j’y allais doucement et que je ne risquais pas de me blesser. À l’entraînement, nous faisons parfois des haies, donc je sais comment m’y prendre. C’était une expérience spéciale, j’avais plus de spectateurs qu’à mon habitude au lancer du poids. »