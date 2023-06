Lotte Kopecky après son titre de championne de Belgique sur route: «Impatiente de porter le maillot national au prochain Tour de France»

Lotte Kopecky a remporté dimanche à Izegem son 3e titre national après ses succès en 2020 et 2021 et son cinquième titre national de contre-la-montre conquis jeudi à Herzele. La championne de Belgique a décroché le 28e succès de sa carrière. Elle a rejoint Yvonne Reynders au palmarès national, également lauréate à trois reprises du championnat de Belgique sur route.

« Tout s’est très bien passé, même mieux que je le pensais », a expliqué Lotte Kopecky. « Il y avait des gros blocs face à moi, qui étais seule de mon équipe dans ce championnat. Ce fut une bonne chose de voir ces blocs lutter l’un contre l’autre et toutes les équipes ont travaillé pendant toute la course. J’ai essayé de contrôler au maximum mais je ne pouvais pas aller seule derrière toutes les tentatives d’échappées. La course a été nerveuse. J’ai certes beaucoup travaillé mais j’ai toujours eu le sentiment de maîtriser la course. Pour le sprint, je pense que je me suis retrouvée à l’avant du peloton un peu tôt, dans le vent de face. J’ai décidé de lancer Je me suis retrouvée un peu tôt en tête au sprint, dans le vent de face, j’ai attendu avant de lancer aux 200 mètres et personne ne m’a remontée. Je suis très contente d’endosser le maillot national une nouvelle fois. Je suis déjà très fière et impatiente de porter au prochain Tour de France ».