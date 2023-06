Marjorie Carpréaux est à fond derrière les Belgian Cats: «Or ou argent, on s’en fout, cet Euro est déjà une réussite»

Connue pour son tempérament de feu, et aussi toute l’énergie qu’elle parvenait à insuffler aux Belgian Cats dont elle fut, comme Ann Wauters, les sœurs Mestdagh ou Jana Raman, de toute l’épopée jusqu’aux JO de Tokyo, Marjorie Carpréaux (35 ans) a vécu très intensément cet Euro, en plus de le commenter sur Voo aux côtés de Stéphane Druart. Une véritable fête pour cette boule de nerfs, d’abord désireuse de rendre hommage à Emma Meesseman et sa grande amie Julie Allemand.

« Or ou argent, on s’en fout ! Cet Euro est quoi qu’il advienne une réussite ! Et Emma et Julie auront pesé de tout leur poids sur ce tournoi », dit-elle. « Emma par sa personnalité et tout ce qu’elle apporte à l’équipe. Elle est selon moi la meilleure joueuse du monde, complète, humble, et une vraie meneuse d’équipe, en plus d’être une belle personne. Quant à Julie, on sait qu’elle a connu une saison difficile, perturbée par des blessures, mais je ne l’ai jamais vue aussi fraîche. Elle a fait un super-tournoi. »