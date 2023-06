Un chien impliqué dans la mort d’une fillette pourrait échapper à l’euthanasie

L’un des deux chiens impliqués dans la mort d’une fillette de huit ans, il y a deux ans à La Louvière, pourrait rester à la SPA et échapper à l’euthanasie pour autant qu’il y demeure à vie, ressortait-il dimanche d’une communication du bourgmestre Jacques Gobert.

Le 12 juillet 2021, une mère avait laissé sa petite fille de huit ans seule chez elle avec deux chiens American Staff. L’un des animaux avait mordu la fillette, qui est décédée de ses blessures. La cour d’appel du Hainaut a condamné cette femme mardi dernier à 12 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire.

L’un des chiens avait été abattu par la police sur les lieux du drame. Le second, Iron, hébergé depuis à la SPA de La Louvière, devait être euthanasié après restitution à la mère de la victime, mais la SPA s’y oppose. L’association a même intenté vendredi dernier un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État pour suspendre un arrêté du bourgmestre ordonnant la restitution.

À lire aussi Le combat de la SPA pour Iron : peut-on réinsérer un chien potentiellement dangereux ?

Une alternative semblait voir le jour dimanche : Jacques Gobert a relayé sur les réseaux sociaux, après discussion, les propos de l’avocat de la mère de la fillette, qui serait « disposée à renoncer à l’euthanasie du chien confié à la SPA pour autant que cette dernière prenne l’engagement formel et non négociable de ne jamais le céder, ni de mettre le chien en contact avec des mineurs, » et ce, « jusqu’à la fin de sa vie », sous l’entière responsabilité de l’association, et qu’il « ne sera jamais remis à l’adoption. »

Une proposition sera donc faite en ce sens lundi à la SPA « pour voir si un accord peut se dégager entre parties, lequel devra permettre d’éviter la survenance d’un nouveau drame et ainsi garantir la sécurité publique. »

« Ma cliente a tragiquement perdu sa fille Talya. Elle n’a jamais contesté sa responsabilité dans le drame et vit chaque jour avec un sentiment indescriptible de tristesse et de culpabilité de l’avoir laissée seule avec ses chiens alors qu’elle était partie quelques instants chez un voisin afin de solliciter son aide », selon l’avocat. Il précise que c’est la Cour d’appel de Mons qui a assorti la peine à l’encontre de sa cliente de l’obligation, si le chien lui est restitué, de le faire euthanasier.