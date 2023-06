Anderlecht s’est promené pour son premier amical à Audenarde, mais les renforts se font attendre: «On sera compétitifs dès la première journée!»

Anderlecht a gagné son premier match amical à Audenarde (0-5). Mardi, la préparation prendra un autre tournant avec les retours de Vertonghen, Ashimeru et Diawara. On attend les premiers transferts…

Sous les yeux de Marc Coucke, qui a tweeté le score final, et de Paul Van Himst, venu suivre la prestation de son petit-fils, Amando Lapage, Anderlecht n’a pas connu de difficulté face à Audenarde, pensionnaire de D2 amateurs (0-5 avec des buts d’Amuzu, Stassin, Monticelli 2x et Angulo). Un petit galop pour retrouver des sensations. Une rencontre durant laquelle on a pu apercevoir Brien Riemer avec un tableau tactique portatif d’une valeur de 700 euros. « C’est une invention danoise », a précisé un coach qui a retrouvé le sourire deux mois après avoir loupé les playoffs.