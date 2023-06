Le Sporting de Charleroi s’impose 0-1 à Mons pour son premier amical de la préparation

Felice Mazzù veut inculquer la rage de vaincre à ses joueurs, quel que soit le match et peu importe l’adversaire. Et il sera donc partiellement satisfait d’avoir vu ses troupes prendre le meilleur sur Mons ce dimanche après-midi au Tondreau.

Après une semaine d’entraînement et sous un soleil de plomb, le match n’a jamais atteint des sommets footballistiques dans les rangs carolos et Mons a d’ailleurs été plusieurs fois proche de prendre les devants en début de partie, sans y parvenir. Les Zèbres se sont tout de même créé l’une ou l’autre possibilité d’ouvrir la marque eux aussi en première période.

Mieux dans la partie en début de second acte alors que Felice Mazzù avait procédé à dix changements – seul Martin Delavallée est resté sur le terrain 90 minutes –, les Carolos ont proposé de meilleures choses, bien emmenés notamment pas Antoine Bernier et Roméo Monticelli. L’ancien Serésien aurait déjà dû permettre au matricule 22 de prendre les devants, mais Marco Ilaimaharitra loupait le penalty provoqué par son nouvel équipier. Quelques instants plus tard, Stefan Knezevic se jouait de la défense montoise avant de parfaitement servir Mitchy Ntelo, qui faisait 0-1 au petit rectangle..

Charleroi a eu du mal à encore se montrer dangereux, même s’il aurait pu alourdir le score. En toute fin de match, c’est par contre Mons qui aurait pu arracher le partage, mais malgré l’un ou l’autre cafouillage, la défense carolo a tenu bon. Dans les derniers instants, Youssouph Badji aurait dû profiter d’un excellent travail de Marco Ilaimaharitra pour faire 0-2, mais s’est heurté à l’ancien Carolo Maxime Vandermeulen. Avant que Charleroi gaspille bêtement un trois contre un à la dernière minute du match.

Si Felice Mazzù sera probablement satisfait de la débauche d’énergie de ses joueurs, il attendra certainement d’eux qu’ils se montrent plus intransigeant au moment de crucifier leurs adversaires.

Le but : 53e Ntelo (0-1)

SC Charleroi (1re mi-temps) : Delavallée, Bager, Marcq, Wasinski, Rogelj, Zorgane, Morioka, Lutte, Mbenza, Stulic, Dabbagh