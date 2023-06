Faris Haroun: «Mickey Balikwisha n’est pas encore à 50% de tout son potentiel»

Lors des deux premiers matches de poule, Michel-Ange Balikwisha ne s’est pas montré décisif mais a apporté un plus aux Diablotins. Faris Haroun, qui a participé à l’Euro 2007 avec les U21 belges, ne tarit pas d’éloges au sujet de l’ailier anversois.

Talent à l’état brut, Michel-Ange Balikwisha est également un élément très important dans la vie du groupe belge. À 22 ans, il fait partie des tauliers de cette génération. Avec un état d’esprit toujours orienté vers le bien du collectif. Le sourire et l’œil rieur en toutes circonstances. Ou presque. Car, ce samedi, il est quelque peu sorti de ses gonds quand l’arbitre croate n’a pas jugé utile de siffler penalty alors que l’Anversois a été violemment fauché dans le rectangle par Luka Gagnidze. Cette décision – incompréhensible – ne l’a toutefois pas empêché de livrer un début d’Euro à tout le moins intéressant. D’abord réserviste contre les Pays-Bas, il a effectué une montée au jeu dévastatrice où il a fait parler sa vitesse et son aisance technique. Malheureusement, ses deux grosses occasions ont été sorties par un Bart Verbruggen en état de grâce. Contre la Géorgie, l’ex-Rouche s’est montré un rien plus discret offensivement, mais n’a jamais compté ses efforts.