Felice Mazzù après le succès du Sporting de Charleroi à Mons: «Il n’y a pas de conclusion à tirer après un premier amical»

Le Sporting de Charleroi a lancé sa préparation sur un court succès 0-1 face à une Mons ce dimanche après-midi dans un Tondreau au-dessus duquel planait l’ombre de Cédric Roussel, tragiquement disparu la veille. Après un vibrant hommage rendu à l’ancien attaquant, le match a pu débuter un peu plus tard que prévu – à cause de l’assistance – avant de s’arrêter à la 12e minute pour laisser le stade Tondreau applaudir avec émotion son ancien buteur.

Sous un soleil de plomb et sur un beau terrain, mais insuffisamment tondu pour éviter de faciliter le jeu rapide des Carolos, les débats n’ont jamais atteint des sommets. « Il n’y a pas de conclusion à tirer après un premier amical. Il faisait chaud et ce match concluait une semaine où les charges ont été importantes », expliquait Felice Mazzù au terme de la partie. « On a gardé le zéro derrière. Doit-on s’en féliciter ou pas face à une D2 Amateurs, je ne sais pas, mais en tout cas on l’a fait face à une très belle équipe qui jouera certainement encore pour la montée en D2 Amateurs cette saison. »

Alors qu’il a fait une large revue de son effectif, Felice Mazzù a vu une équipe à deux visages ce dimanche. « Notre première mi-temps n’était pas suffisante. On a vu de meilleures choses en deuxième et on a eu assez d’occasions pour avoir un score plus élevé. »

Il est vrai que les Carolos ont été plus justes et plus tranchants en deuxième période alors qu’ils ont failli se faire surprendre par Mons à deux reprises en début de partie. Pour ses premières minutes carolos, Bernier a provoqué un penalty, mais Ilaimaharitra n’est pas parvenu à le transformer puisque sa frappe a heurté le poteau. Juste après, Ntelo profitait d’un très bon travail de Knezevic pour faire 0-1.

Badji, notamment, aurait pu alourdir le score en fin de partie, mais n’est pas parvenu à conclure un bel effort de son capitaine malgache. Charleroi a d’ailleurs galvaudé d’autres occasions qu’il s’agira de mieux gérer quand cela comptera. « On est à notre première sortie. On doit pouvoir être tolérant, comme je l’ai dit dans mon discours d’avant-match aux joueurs, parce qu’on a des marges de travail et de progression. Mais en championnat, si on rate ça, c’est plus problématique car ça fait perdre des points. On a eu les occasions pour être plus tueur et plus rageur. »