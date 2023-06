Un nouveau départ au Standard: Alexandro Calut devrait signer à Louvain

Alexandro Calut s’apprête à quitter Sclessin, où on ne comptait plus trop sur lui.

Très peu utilisé la saison dernière en équipe première (15 minutes lors du premier match de championnat face à La Gantoise avant d’être exclu et 11 à l’Antwerp le 22 janvier dernier), le jeune (20 ans) latéral gauche, capable aussi d’évoluer à droite comme il a eu l’occasion de le faire avec le SL16 FC en Challenger Pro League, devrait poursuivre sa carrière à Louvain, sur base d’un contrat d’un contrat d’un an assorti d’une deuxième saison en option. Approché par Raków Częstochowa, le club champion de Pologne, le Carolorégien a préféré rester au pays et relever le défi proposé par Ariel Jacobs, le directeur sportif d’OHL. Son transfert à Den Dreef devrait être entériné en ce début de semaine.