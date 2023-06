Sticks d’Or: Michelle Struijk et Tom Boon récompensés

Alors que certains avaient prédit une razzia gantoise lors de la soirée organisée à la Sucrerie à Wavre, il n’en a rien été. En effet, les votes qui se sont déroulés en deux temps - une première fois après le premier tour et la deuxième fois juste avant les finales par l’ensemble des joueurs, joueuses et coachs de Division d’honneur – ont été plus serrés que jamais et ont livré de beaux vainqueurs.

Chez les Messieurs, l’attaquant du Léopold, Tom Boon, réalise le doublé, puisqu’il avait déjà décroché le trophée en septembre dernier. L’international, meilleur buteur de la saison régulière avec 53 buts, devance ses 2 coéquipiers chez les Red Lions Antoine Kina, champion avec la Gantoise, et Gauthier Boccard. Chez les Dames, en revanche, Charlotte Englebert ne réussit pas le même exploit puisqu’elle est devancée par Michelle Struijk, l’une des co-capitaines des Red Panthers, qui est mise à l’honneur pour la toute première fois de sa carrière.

Au niveau des gardiens de but, nouvelle catégorie créé pour cette édition 2022-2023, ce sont Loic Van Doren (Dragons) et Elena Sotgiu (Braxgata) qui ont été plébiscités. La jeune génération a également été mise à l’honneur avec les suffrages qui récompensent Emily White (Waterloo Ducks) et Thomas Crols (Dragons) comme Rising Stars.

Du côté des coachs, c’est bien la paire gantoise qui a logiquement été récompensés. Kevan Demartinis après avoir remporté le titre pour 3e fois consécutive avec l’équipe flandrienne, et Pascal Kina qui a offert à Gand ce premier trophée tant convoité depuis 1920. Ils succèdent à Robert Justus (Dragons) et à Craig Fulton (Racing).