Législatives en Grèce: Mitsotakis se félicite de sa victoire qui lui donne «un mandat fort»

Le dirigeant de la droite Kyriakos Mitsotakis s’est félicité de sa victoire aux élections législatives de dimanche en Grèce, affirmant disposer d’«un mandat fort» pour «transformer» le pays.

L’ancien Premier ministre, qui va retrouver son poste à l’issue de cette victoire, a promis de «grands changements» allant de «l’augmentation des salaires» à «un Etat plus efficace»; Selon des résultats partiels sur plus de 80% des bureaux de vote, son parti Nouvelle-Démocratie (ND) obtient 40,5% des voix contre 17,8% pour la gauche Syriza, emmenée par Alexis Tsipras.