Jeux européens: la Belgique descend et peut avoir des regrets...

Six petits points et demi… C’est tout ce qu’il a manqué à l’équipe belge d’athlétisme, ce week-end, pour devancer la Grèce et se maintenir parmi l’élite du Vieux Continent lors de l’édition 2023 du Championnat d’Europe organisée dans le cadre des Jeux européens, ce qui l’obligera à se produire en D2 dans deux ans. En terminant dimanche à la 14e place (sur 16) avec 250 pts, elle a loupé de peu un résultat encore inespéré la veille, où elle avait connu une journée catastrophique qui l’avait reléguée à la dernière place. De quoi vraiment pester…

Le titre est revenu, lui, à l’Italie qui, avec des athlètes ultra-motivés, a devancé, avec 426,5 pts, la Pologne (402,5) et l’Allemagne (387,5).