Michelle Struijk, l’or au bout du stick

C’est avec son sourire mutin habituel que la milieu de terrain internationale a accueilli l’annonce de son nom et cette récompense logique, qui ne couronne pas uniquement une nouvelle saison impressionnante, mais aussi une réelle mutation depuis plusieurs années. En effet, Michelle Struijk est devenue l’un des pions majeurs de la Division d’honneur et des Red Panthers.

Capitaine aux côtés d’Alix Gerniers et de Barbara Nelen, qui passe donc à côté d’un quatrième trophée individuel, l’Anversoise possède un volume de jeu titanesque et une emprise sur le milieu de terrain colossal. A 25 ans et avec 103 sélections dans la poche, elle fait partie de l’ossature des Panthères. Un élément essentiel dont le coach Raoul Ehren ne pourrait plus se passer. Depuis son entrée dans le groupe, l’étudiante en médecine a franchi les paliers en laissant les observateurs pantois.