Belgian Cats: Emma Meesseman sacrée MVP de cet Euro, Julie Allemand et Julie Vanloo également récompensées

La Belgique a conquis dimanche à Ljubljana, dans la capitale slovène, sa troisième médaille internationale, et la première en or à l’Euro de basket féminin, après le bronze décroché lors des éditions 2017 et 2021 du championnat d’Europe.

Emma Meesseman, auteure d’un exceptionnel tournoi, a été élue MVP. alors que Julie Allemand et Julie Vanloo sont dans le cinq du tournoi et que Kyara Linskens (18 pts, 15 rebs) a été élue meilleure joueuse de la finale. L’Espagnole Alba Torrens et la Française Sandrine Gruda complètent le plateau honorifique. L’intérieure flandrienne a été la première joueuse de l’histoire de l’Euro à aligner un triple-double (15 points, 13 rebonds, 10 assists contre la Serbie en quarts).

A 30 ans, Emma Meesseman ajoute encore une ligne à son énorme palmarès, elle qui a remporté l’Euroligue pour la 5e fois en avril à Prague où elle fut désignée MVP (Most Valuable Player), meilleure joueuse de la saison européenne, comme elle le fut au tournoi pré-olympique d’Ostende puis aux JO de Tokyo et au tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2022 encore. La Yproise a été MVP de l’Euroligue en 2018 et MVP des Finals lors de son titre en WNBA en 2019 avec Washington Mystics. La sportive de l’année en Belgique en 2021 a été aussi dans le All Stars Five à la Coupe du monde 2018 à Tenerife et à l’Euro 2017 de Prague.