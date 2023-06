Natation: Valentine Dumont bonne pour les JO sur 400 m libre aussi

La natation belge, qui n’avait que deux représentants à Tokyo avec Louis Croenen et Fanny Lecluyse, qui ont pris leur retraite depuis lors, et pour laquelle on craignait qu’elle n’en ait aucun à Paris, compte déjà trois athlètes ayant réussi les minimums : Lucas Henveaux (400 m libre), Roos Vanotterdijk (100 m dos) et, donc, Valentine Dumont (200 et 400 m libre) !