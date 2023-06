L’Inter Milan veut à tout prix conserver Romelu Lukaku: les dirigeants milanais ont établi un plan

Avec cet argent, l’Inter aimerait convaincre Chelsea de céder Lukaku en prêt avec une option d’achat obligatoire en fin de saison. Pour le moment, le club londonien est intransigeant et veut absolument un transfert définitif cet été.

Qui a dit que l’Inter hésitait à garder Romelu Lukaku ? Les dirigeants milanais sont, en tout cas, prêt à tout pour le conserver ! Et pour cela, il compte sur la vente d’André Onana vers Manchester United. Le géant anglais pourrait proposer près de 50 millions d’euros pour attirer le gardien camerounais.

L'Inter ne peut envisager l'hypothèse d'un achat que si le prix baisse encore. Lukaku est estimé à 68 millions. Chelsea redoute que l’on ne propose que 40 millions d’euros, ce qui représenterait une forte perte pour les Britanniques. Prêt avec obligation d’achat fixée à 30 millions : telle pourrait être l'offre que l'Inter pourra monter, selon nos confrères de la Gazzetta Dello Sport.

Effort de Lukaku aussi

Une passe décisive de Romelu Lukaku sera également nécessaire. Car si le Diable rouge attend des Nerazzurri qu’ils manifestent concrètement l’envie de l’acheter, l’Inter lui demande, en revanche, de baisser encore son salaire par rapport aux 8,5 millions d’euros nets perçus la saison dernière. Il ne faut pas non plus oublier que le Belge a toujours, pour lui, une offre de 30 millions par an du côté de l’Arabie Saoudite…