Remco Evenepoel a fêté son titre de champion de Belgique avec ses coéquipiers: «La fête à Izegem» (photos)

Remco Evenepoel sait également faire la fête ! Après son titre de champion de Belgique, le champion du monde a totalement évacué la pression en faisant la fête avec ses coéquipiers, à Izegem, ce dimanche soir.

Avant ça, le Belge est revenu sur la course : « Je n’avais pas l’intention de me prendre ma revanche par rapport à mon échec au contre-la-montre de jeudi », a déclaré Evenepoel. « Mais c’était un bel objectif. C’était une course très difficile. Après le contre-la-montre, j’ai toujours du mal à être au top dans une course sur route quelques jours plus tard. J’ai eu du mal à suivre pendant les deux premières heures. Mais je me suis senti de mieux en mieux. C’était idéal pour moi et Tim Merlier que Lampaert et van Aert aient autant travaillés ».