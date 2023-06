Un pavillon historique à vendre pour plus de 44 millions d’euros

Le pavillon de musique de la comtesse du Bary, maîtresse du roi Louis XV, et construit pour leur permettre de vivre leur amour à l’abri de la cour, est à vendre pour plus de 44 millions d’euros. Le bâtiment se situe à Louveciennes, dans les Yvelines, comme le rapporte Le Figaro. Il est dans un état de conservation remarquable et tous ses ornements sont visibles comme au premier jour.

Il s’agit de l’un des premiers bâtiments de style Louis XVI alors qu’il a été construit sous le règne de Louis XV. D’un style néoclassique innovant pour l’époque, et construit en seulement 9 mois, c’est une véritable prouesse architecturale. Il est inspiré de l’antiquité grecque avec ses lignes droites et pures. Dans le salon central, on retrouve 16 pilastres à chapiteaux corinthiens dorés.

La bâtisse comprend une succession de grands salons en enfilade en rez-de-chaussée et 5 chambres au premier étage ainsi qu’un appartement indépendant au sous-sol, chaque pièce du premier étage donnant sur une balustrade qui offre en vue sur Paris et, au loin, la Tour Eiffel. Un parc de 4 hectares avec des arbres centenaires, des platanes et des séquoias vient compléter le bien. On retrouve une cuisine à chaque niveau du pavillon, même au sous-sol. Une dépendance à tourelles construite en 1852 en brique et en pierre comprenant notamment une salle de réception ainsi qu’une maison de gardien s’ajoute au pavillon de musique.