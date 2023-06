Qu’est-ce que l’Aïd-el-Kébir, fête musulmane célébrée le 28 juin?

L’Aïd-el-Kébir, aussi appelé Aïd-al-Adha, est l’une des fêtes les plus importantes du culte musulman. Elle « commémore l’œuvre et le sacrifice du Prophète Abraham (Ibrahim) et de son fils Ismaïl touchés par la Miséricorde divine à la suite d’une épreuve manifeste », comme le rappelle le Conseil français du culte musulman, dans des propos rapportés par L’Union. Il est précédé d’un jour de jeûne, appelé le jour d’Arafat.

L’événement commémore un épisode du Coran dans lequel Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils. Le garçon est épargné grâce à l’ange Gabriel, qui l’a remplacé par un mouton juste avant le moment fatidique. Selon le culte musulman, la foi d’Ibrahim envers son Dieu a été honorée par la survie de son jeune fils.