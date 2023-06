Barcelone réalise déjà l’un des gros coups du mercato: Ilkay Gündogan arrive en provenance de Manchester City

Ilkay Gündogan quitte Manchester City pour le FC Barcelone. L’ancien capitaine des Cityzens s’est engagé pour deux ans, avec une année de plus en option, auprès du Barça qui réalise là un des gros coups du mercato. Le transfert a été annoncé lundi par le club catalan.

« Son arrivée permet au club blaugrana de construire un milieu de terrain encore plus performant et de pouvoir compter sur la force de frappe d’un grand talent », indique le Barça sur son site internet. « Son sens du but et sa lecture du jeu en ont fait un des meilleurs milieux de terrain des dernières années ».

Ilkay Gündogan, 32 ans, était en fin de contrat à Manchester City, qui vient de remporter sa première Ligue des Champions, réalisant ainsi le triplé Premier League-FA Cup-C1.