Ronny Deila: «Le Standard? Je peux aisément me regarder dans le miroir»

Même si beaucoup de choses ont été écrites, l’histoire se veut très simple. J’ai écouté ce que les dirigeants du Club avaient à me proposer tout en informant le Standard de la démarche. La suite est limpide, avec des discussions approfondies et le paiement de la clause prévue dans mon contrat.

C’est dans le majestueux « Belfius Basecamp » que les Brugeois ont repris le chemin des entraînements, désormais dirigés par Ronny Deila, l’ancien mentor du Standard. Un passage vécu avec amertume par les supporters liégeois mais qui ne souffre d’aucune discussion aux yeux du coach norvégien. Avec verve et sans pression, il s’est présenté à la presse comme à son habitude, entre assurance et énergie.

Je comprends leur frustration, surtout que nous avions créé un lien très étroit. Maintenant, le football est cynique et tout peut se passer. Je sais que ce sport revêt un côté émotionnel très puissant, mais je tiens à confirmer que je n’ai jamais rien fait de mal. Je n’ai pas effectué un pas de côté par rapport à mon job, j’ai toujours été réglo et j’ai fait gagner de l’argent à mes anciennes couleurs. Je n’ai pas de regret car je ne ressens pas le besoin d’en avoir tout comme je peux me regarder aisément dans le miroir. Rien ne me fera changer d’avis à ce niveau, tout simplement parce que je sais que tout s’est déroulé correctement. D’ordinaire, un coach part gratuitement ou se fait virer, ce n’est pas mon cas et j’estime avoir rendu une copie potable la saison dernière. J’entends la déception mais je devais avancer…

N’était-ce plus possible à Sclessin ?

Je suis convaincu que le Standard va retrouver le top à un moment donné, mais pas tout de suite. Même si rien n’est écrit à l’avance, surtout pas dans le foot, je ne le vois pas se battre pour des titres directement. C’est pourtant un combat que mon cœur désire ardemment…

Est-ce que le Club de Bruges constitue le club idéal pour vous emmener sur le ring ?

On m’a posé plusieurs fois cette question que je trouve un peu stupide. Il est clair que mon nouvel employeur est un pas en avant, il suffit de jeter un œil sur son récent passé pour s’en rendre compte. Quand je vois les infrastructures dignes d’une formation de Premier League, le talent et les possibilités financières, j’ai de la chance de faire partie de cette institution. Je compte me donner sans compter pour nous permettre de terminer le plus haut possible au classement. Je tiens vraiment à remercier le Standard pour notre petit bout de chemin et je lui souhaite le meilleur. Dans un monde idéal, je souhaite qu’il finisse deuxième derrière nous. Ce seront les terrains qui parleront…

En parlant de cela, les « Blauw en Zwart » sortent d’une très mauvaise saison au niveau belge. Quelle sera votre première mission ?

Le fait d’apporter de la consistance tout en rendant de la confiance aux cadres. Cela ressemble à mon arrivée au Standard mais avec d’autres moyens. J’entends toutefois conserver ma vision des choses, ma philosophie et mes valeurs. Je n’ai pas envie d’évoquer telle ou telle disposition tactique car l’essentiel restera toujours l’animation et l’intensité que mon équipe parviendra à installer. Je sais que le boulot est de taille mais je n’ai pas peur…

On ne sent pas de pression dans votre voix…

(il coupe) Elle fait partie de ma vie depuis des années, je sais donc comment l’aborder, la gérer et l’utiliser. Pour tout vous dire, le plus grand stress se situe en moi car je place toujours la barre très haut. Si tu veux être légitime, tu dois t’en donner les moyens, c’est aussi pour cela que je n’ai jamais dit à mon groupe l’an passé que je partais avec certitude sans que tout ne soit réglé. Si le transfert n’avait finalement pas lieu, comment aurais-je pu conserver du crédit ? Je ne compte pas tout chambouler à Bruges car la base est ancrée. Je veux juste apporter ce que je fais de mieux, à savoir une cohésion de groupe, de l’envie et de la combativité.

Ces éléments sont-ils envisageables quand on compte un noyau de plus de 30 joueurs ?

Non, c’est pour cela que nous allons l’affiner petit à petit. Je veux laisser une chance à chacun de prouver sa valeur mais au fil du temps, des décisions seront prises. Si je ne tiens pas compte des gardiens, j’aime avoir 18 voire 19 joueurs susceptibles d’apporter quelque chose sur le terrain, tout en gardant une place pour l’éclosion de différents jeunes. Tout est une question d’équilibre mais aussi de notre éventuelle présence sur la scène européenne.

En parlant de cela, le Club de Bruges peut-il aller très loin en Conférence League ?

Chaque chose en son temps. Nous devons passer trois tours pour rejoindre la phase de groupes ce qui est énorme. Aarhus est peut-être le pire tirage possible mais nous sommes aussi le leur (rires). Je m’attends à un match serré et intense, c’est aussi pour ces événements que j’ai rejoint Bruges. Vivre des soirées européennes, c’est le pied…

Mais cela requiert un haut niveau. Quelles sont vos attentes sur le marché des transferts ?

Nous verrons ce qu’il va se passer. Trois transferts ont déjà été actés et je sais que d’autres sont en cours. Est-ce que je pourrais être tenté par des joueurs du Standard ? Il faut se dire que la manière de fonctionner à Bruges est différente et ressemble à ce que j’ai vécu à New York. La base de données est immense et tu effectues un choix parmi plusieurs profils. En fonction de l’instinct mais aussi des besoins, tu optes pour tel ou tel gars. Tout est très bien organisé.

Avec tous ces avantages, tout autre résultat en Venise du nord que le titre serait-il considéré comme un échec ?