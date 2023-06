L’Arabie Saoudite toujours un peu plus dans l’excès: les joueurs d’Al-Hilal voyagent dans un avion à plus de… 200 millions d’euros (vidéos)

Comme de nombreux clubs dans le monde, le club saoudien d’Al-Hilal a aussi opté pour l’avion comme moyen de transport principal. Mais contrairement aux autres qui louent pour se déplacer, Al Hilal dispose d’un appareil qui déborde d’appareils luxueux en tout genre. L’appareil est un Boeing 747-400, mis à disposition par le prince Alwaleed bin Talal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs y ont découvert un confort toujours plus impressionnant.

Dans l’avion, on retrouve une salle à manger ultramoderne, alors que de l’or est disposé un petit peu partout dans l’avion. Les sièges sont luxueux au possible et un trône en or permet d’accueillir le prince s’il se joint à l’équipe. Tout est très espacé et le rendu, très luxueux, fait comprendre le prix de l’appareil : plus de 200 millions d’euros.