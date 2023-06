Augmentation de capital au Standard: 777 Partners injecte 13,7 millions d’euros dans le club liégeois

« Suite à la reprise par 777 Partners il y a plus d’un an maintenant, le management et l’actionnariat travaillent à améliorer la situation du Standard de Liège sur et en dehors du terrain. Dans ce contexte, une nouvelle augmentation du capital de la SA Standard de Liège sera effectuée par l’actionnaire 777 Partners ce 30 juin devant notaire, pour un montant total de 13,7 millions d’euros.

L’objectif est notamment d’être parfaitement en règle avec les obligations de la licence exigeant une amélioration structurelle des fonds propres du club. Notre club note à ce sujet que, contrairement à l’information reçue initialement, la commission des licences a fait savoir ce jour que certaines obligations mineures ne pouvaient pas attendre le 30 juin, sous peine de suspension temporaire de la possibilité d’enregistrer des nouveaux joueurs.