Une première séance très intense à Bruges

Pendant plus d’une heure et demie, Ronny Deila a campé au cœur des deux terrains dévolus à ce premier entraînement sous sa direction. Contrairement à la saison dernière lorsqu’il avait débuté son aventure au Standard avec des exercices très ludiques, il est directement entré dans le vif du sujet. « Ne va pas par là », « Stop, on recommence », « Je préfère vous voir tenter quelque chose plutôt que de reculer » ne sont que quelques exemples de l’exigence placée tout au long de la séance. Un travail inaugural impressionnant et jugé avec le sourire. « C’est un peu comme le premier jour à l’école, quand tu veux marquer ton territoire (rires). Je suis satisfait de ce que j’ai vu même si ce n’est que le début de notre aventure ».