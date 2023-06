Le Wimbledon d’Elise Mertens en danger

Pour l’instant, et en attendant le résultat des qualifs, quatre Belges (Goffin, Mertens, Zanevska et Bonaventure) devraient être au départ de l’édition 2023 de Wimbledon. Devrait, car le conditionnel est désormais de mise pour Elise Mertens (28e mondiale). Voici trois semaines, la Limbourgeoise avait été sortie des huitièmes de finale de Roland-Garros par la Russe Pavlyuchenkova après un combat de 3h09 qui a laissé des traces. La nº1 belge avouait, en effet, qu’elle ne pouvait plus frapper correctement un revers à cause d’une hanche gauche douloureuse. Dans la foulée, si on ose dire, elle décalait sa préparation sur gazon en déclarant forfait, après juste un match de double, au tournoi de Rosmalen situé pourtant à un jet de balle de sa maison familiale. Ce lundi, et donc à une semaine du lancement de la grand-messe londonienne, elle a tenté une reprise à Eastbourne (WTA 500) qui s’est avérée, au final, négative.