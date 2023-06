Quelles ambitions pour les Belgian Cats après leur sacre européen? «Au complet, on aura de solides arguments aux Jeux olympiques»

Après le sacre européen des Cats, beaucoup espèrent une médaille aux Jeux olympiques de Paris, en 2024. Jacques Stas et Marjorie Carpréaux analysent l’évolution de la sélection et les attentes futures.

Une Brabançonne chantée comme un seul homme, des larmes de joie contagieuses, des scènes de liesse bienvenues… Dimanche soir, en battant l’Espagne en finale de l’Euro, les Belgian Cats ont atteint le Graal, ce qu’elles attendaient depuis longtemps.

Les années de travail initiées par Philippe Mestdagh et conclues de main de maître par Rachid Meziane ont connu leur aboutissement avec ce sacre continental. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation tant la Belgique a séduit durant ce championnat. L’ambition revue à la hausse et l’envie d’or se sont traduites sur le parquet. « On ne va pas me croire mais depuis le début, je ne voyais que la médaille d’or pour nos Cats », sourit Jacques Stas. « D’une part, certaines autres équipes étaient quelque peu déforcées. D’autre part, notre équipe s’est présentée dans cette compétition avec la gagne comme obsession. De plus, on a une chance énorme d’avoir Emma Meesseman dans nos rangs. »