Mercato: Romaine Mundle a passé ses tests physiques et médicaux lundi au Standard

Après les engagements d’Isaac Price, recruté à Everton, et d’Aiden O’Neill, transféré de Melbourne City, c’est Romaine Mundle qui s’apprête à débarquer en bord de Meuse, pour le plus grand bonheur de Fergal Harkin, le directeur sportif des Rouches, qui avait fait de l’arrivée de l’ailier anglais de 20 ans l’une de ses priorités. À un point tel que les premiers contacts avec l’intéressé, libre de contrat à Tottenham et donc gratuit après avoir refusé de prolonger son bail chez les Spurs, avaient été établis il y a plus de deux mois déjà et que pour tenter de le convaincre de rallier Sclessin, le Standard l’avait invité à suivre le match des Europe Playoffs du 13 mai face à Westerlo et à visiter son complexe d’entraînement et la ville de Liège.