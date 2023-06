La reprise a sonné au Standard: Carl Hoefkens attend 20 joueurs pour les tests physiques

Vingt-quatre jours après son dernier rendez-vous de la saison 2022-2023, à Gand, le Standard reprend ce mardi le collier, à la faveur des traditionnels tests physiques (passage chez le docteur, tests de VMA, course sur tapis…,) étalés sur deux jours et organisés sur deux sites, le centre d’entraînement et le domaine universitaire du Blanc Gravier. Avant le premier entraînement collectif que Carl Hoefkens dispensera jeudi sur le coup de 14 heures, en présence de son adjoint Yaya Touré, débarqué lundi à Liège, comme prévu, et d’une vingtaine de joueurs.