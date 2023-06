Indiana Jones 5 : le dernier volet de la saga légendaire sort en salles

Près de 40 ans après les aventuriers de l’arche perdue, le plus célèbre des archéologues revient pour une nouvelle aventure. Le tant attendu Indiana Jones et le cadran de la destinée sort ce mercredi au cinéma. Nous retrouvons le héros à la fin des années soixante, déprimé et vieillissant dans son appartement new yorkais. Sa filleule à la recherche d’un objet rare débarque alors dans sa vie et l’emporte avec elle dans une dernière aventure.

Chloé Merckx a discuté des coulisses et points forts de ce dernier volet avec Fabienne Bradfer, journaliste au pôle culture. Elle nous raconte pourquoi il faut retourner voir une dernière fois Indiana Jones.