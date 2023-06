Nucléaire: l’Etat belge et Engie ont un accord sur la prolongation des réacteurs Tihange 3 et Doel 4

Engie et le gouvernement belge ont signé jeudi un accord intermédiaire pour prolonger les réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4. Un accord définitif devrait être signé fin juillet. « Après plusieurs mois de dialogue intense et constructif avec le gouvernement belge, nous sommes heureux de la signature de cet accord équilibré pour les deux parties », a communiqué Engie.

Cet accord précise « les modalités de la prolongation des unités nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 pour 10 ans », visant à « assurer une répartition équilibrée des risques » pour Engie et l’Etat belge.

Le point principal concernait la fixation d’un montant forfaitaire à acquitter par le groupe énergétique français pour solde de tout compte pour la gestion à long terme des déchets nucléaires produits par les centrales de Doel et Tihange dont il est l’exploitant. Un calcul d’une grande complexité et inédit a été réalisé. Les parties se sont mises d’accord autour d’un montant total de 15 milliards d’euros. L’évaluation réalisée donnait un montant plus bas mais l’Etat a obtenu une prime de risque de 43 % sur celui-ci, vu la grande incertitude qui règne autour du coût final du traitement de ces déchets. Le processus durera jusqu’en… 2135. Ce montant de 15 milliards s’ajoute aux montants déjà provisionnés pour le démantèlement des centrales exploitées par Engie en Belgique. Pris sur base des provisions nucléaires actuelles, le montant total des engagements nucléaires d’Engie envers la Belgique s’élève aujourd’hui à 23 milliards.

L’argent sera placé dans un fonds souverain. Il est payable en deux fois : en 2024 pour les déchets de catégorie B (courte durée de vie et très radioactifs) et les déchets C (longue durée de vie et très radioactifs) et au démarrage de la prolongation des deux réacteurs pour les déchets de catégorie A (courte durée de vie et faiblement radioactifs).