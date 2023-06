Deux grands favoris pour le Tour de France: Tadej Pogacar en quête de revanche face à Jonas Vingegaard

Les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), font figure de grands favoris tandis que se profile un parcours favorable aux grimpeurs, avec un seul contre-la-montre.

La caravane du Tour quittera les routes espagnoles après deux étapes accidentées, pour un sprint à Bayonne lors de la 3e étape. La première étape désignée comme montagneuse suivra deux jours plus tard, entre Pau et Laruns, suivie d’un autre profil pour grimpeurs pour la 6e étape vers Cauterets-Cambasque. Les coureurs découvriront donc d’abord les Pyrénées et rejoindront les Alpes via le Massif central, avec le Puy de Dôme (9e étape) avant la première journée de repos.