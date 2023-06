Dans LéNA cette semaine: ils veulent tous remettre Zorro en selle

Qui n’a pas en tête les paroles de cette célèbre série Disney ? « Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l’aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l’épée, d’un Z qui veut dire Zorro… » Au total, 78 épisodes tournés entre 1957 et 1959, avec Guy Williams dans le rôle de Don Diego de la Vega-Zorro (Renard en espagnol). Ce qui n’a pas empêché le « Renard rusé qui fait sa loi » de vivre des hauts et des bas. Pourtant, le cavalier masqué imaginé en 1919 par l’écrivain et journaliste américain Johnston McCulley s’apprête à revenir au cinéma, à la télévision et sur les plateformes.

Pourquoi autant de projets autour du célèbre justicier ? Directeur du cinéma et des fictions internationales chez France Télévisions, qui prépare un Zorro avec Jean Dujardin, Manuel Alduy a une explication : « Régulièrement, certaines histoires attrapent simultanément l’attention de divers producteurs. C’est déjà arrivé avec Monte-Cristo ou Napoléon. Aujourd’hui, la surproduction de séries rend encore plus visibles ces démarches parallèles. »