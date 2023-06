«Je n’aime pas la couleur»: la blague de van Aert lors de la présentation des équipes au Tour de France (vidéo)

La fièvre de la Grande boucle a commencé à s’emparer de Bilbao avec la présentation des équipes ce jeudi. Sous une averse toute locale expliquant la verdure des collines environnantes, le quintuple vainqueur du Tour Miguel Indurain ainsi que les 22 formations engagées ont salué porteurs de parapluies et d’ikurriña (le drapeau basque) massés devant la grande estrade dressée sur le parvis du célèbre Musée Guggenheim. Bâtiment emblématique dont l’ouverture en 1997 a revigoré la cité portuaire, saccagée par la désindustrialisation. Elle devient aujourd’hui la capitale mondiale du cyclisme pour quelques jours.

« Parce que je n’aime pas la couleur » a lancé, en rigolant, le natif de Herentals faisant référence au changement de couleur du maillot du classement par points lors de cette édition. Plus sérieusement, van Aert a ensuite expliqué qu’il souhaitait surtout rouler différemment, gagner des étapes et aider à porter jusqu’à la victoire finale, son leader et vainqueur du Tour de France en 2022, Jonas Vingegaard.