«Workation» en famille

Sérieusement, nouveau calendrier scolaire ou pas, qui peut se permettre de prendre quinze semaines off par an pour s’occuper des enfants ? Heureusement qu’on peut compter sur les grands-parents, parfois. Ou que Charlemagne a inventé les stages (ah non, ce n’est pas lui !). L’autre option, et sans doute la meilleure, tient en un mot : workation. Ou plutôt deux. Puisque c’est la contraction de l’anglais work (travail) et vacation (vacances). Alors, qu’attendons-nous pour partir travailler sous un parasol ?