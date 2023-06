Nomad’s land: des nomades digitaux racontent leur parcours hors des sentiers battus

L’été dernier, son master en journalisme fraîchement en poche, Paul se fait embaucher par un magazine de musique. Sauf qu’il avait prévu de voyager avec son van. « La plupart des articles étant des revues d’albums ou des actus ne nécessitant pas de rester à un endroit particulier, j’avais ce luxe de pouvoir écrire d’où je voulais », confie-t-il. Pas faux. Alors, pourquoi se mettre un frein ? « J’ai roulé jusqu’à Figueira da Foz, au Portugal, où je me rendais à un festival de surf. J’espérais y prendre quelques photos pour lancer mon activité de journaliste indépendant. Souvent, je me disais : c’est quand même vachement stylé de pouvoir écrire des articles de musique dans mon camion au bord de la mer, pendant un festival. Je dormais et travaillais dans mon van, face à la mer. Le reste du temps, je visitais et allais surfer. C’était très agréable. »