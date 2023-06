Violences après le décès de Nahel: Elisabeth Borne dénonce des actes «inexcusables»

Elisabeth Borne a réuni vendredi matin à Matignon plusieurs ministres pour faire le point après une troisième nuit de violences dans plusieurs villes en France, dénonçant dans un tweet des actes « insupportables et inexcusables ».

« Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables », a écrit la Première ministre, qui était entourée de quatre ministres : Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice), Christophe Béchu (Transition écologique et territoires) et Olivier Klein (Logement et villes).

Elisabeth Borne a également exprimé son « soutien et (sa) confiance renouvelés aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui assurent leur mission avec courage ».

La cheffe du gouvernement devait présider en fin de matinée une réunion sur la politique de la ville et des quartiers dits sensibles ou « prioritaires », particulièrement touchés par les violences de ces dernières nuits, qui font suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre.