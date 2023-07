Un télescope va explorer le côté obscur de l’univers

Le télescope spatial européen Euclid a décollé samedi pour tenter d’éclairer l’une des plus grandes énigmes scientifiques, la matière noire et l’énergie sombre, qui constituent 95 % de l’Univers mais dont on ne sait quasiment rien.

Le satellite s’est envolé depuis Cap Canaveral, en Floride, à 11h12 locales (17h12 heure belge) à bord d’une fusée Falcon 9 de l’entreprise américaine SpaceX. Le télescope de deux tonnes va être placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Euclid, du nom du père de la géométrie, est « la première mission spatiale à étudier les propriétés de l’énergie sombre », avait souligné avant le décollage Michael Seiffert, responsable scientifique du projet pour la Nasa, qui participe à cette mission de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Durant six ans, la sonde dressera une carte en trois dimensions de l’Univers, englobant des milliards de galaxies, sur une portion d’un tiers de la voûte céleste. Les galaxies lointaines observées permettront de remonter le temps jusqu’à il y a 10 milliards d’années – le temps qu’a pris leur lumière pour nous parvenir.