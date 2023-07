Stib, Proximus, pensions: ce qui change à partir de ce samedi

Les Bruxellois et Bruxelloises âgés de 65 ans et plus bénéficient, depuis ce 1er juillet, d’un abonnement annuel de la Stib à 12 euros. Ils pourront ainsi voyager de manière illimitée, à raison d’un euro par mois, sur tout le réseau de la société de transports publics de la capitale (excepté avec la ligne 12 depuis Brussels Airport vers la capitale), que ce soit en bus, en tram ou en métro.

Cette mesure décidée et financée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pour objectif de « permettre aux seniors de se déplacer plus facilement dans la ville et d’ainsi participer activement à la vie sociale et culturelle de Bruxelles. Une manière de les inciter encore davantage à utiliser les transports publics et à laisser la voiture au garage », fait valoir la Stib dans un communiqué.

Pour les seniors qui ne vivent pas à Bruxelles, le prix de l’abonnement annuel reste fixé à 60 euros.

En 2022, la société de transports en commun bruxelloise a vendu plus de 54.000 abonnements 65+, dont plus de 46.000 ont été achetés par des seniors bruxellois.