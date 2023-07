Haute couture à Paris: le défi des défilés

La haute couture, ça n’a aucun impact sur nous. Nous, commun des mortelles (oui, la haute couture, c’est exclusivement féminin). Parce qu’a priori, jamais on ne se glissera dans une robe à 230.000 euros, brodée par François Lesage et qui a nécessité plus de mille heures de travail.

La haute couture, c’est comme une affiche de film, comme une pub, une story Facebook ou Instagram : ça vous titille, ça vous intrigue, ça vous bluffe, ça vous donne envie d’aller voir plus loin. Plus loin, c’est-à-dire la même marque mais dans sa collection de prêt-à-porter, plus accessible et plus rentable.

En ce premier jour de défilés de haute couture pour l’automne-hiver 2023-2024 à Paris, trois maisons ont parfaitement joué leur rôle, titillant, intrigant et bluffant.