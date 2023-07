Dans LéNA cette semaine: Yannick Noah, le Nkukuma, sa Majesté d’Etoudi

Entre deux concerts et l’hommage qui vient de lui être rendu pour le 40e anniversaire de sa victoire à Roland-Garros, le Franco-Camerounais Yannick Noah, 63 ans, a pris le temps d’effectuer un saut de puce, le 9 juin, à Vevey, en Suisse. Le temps de parrainer le gala « L’Art pour l’Eau » mis sur pied par l’association What Water afin de financer l’accès à l’or bleu à des communautés camerounaises.

« Quand je suis au Cameroun », explique l’ancienne star du tennis, « je suis le Nkukuma, le chef du village, celui que les gens respectent – Majesté, c’est la traduction en français. » « A part cette année, où j’étais beaucoup en tournée », poursuit celui qui s’est reconverti dans la chanson, « j’y passe entre six et huit mois par an. Gamin, j’ai vu mon grand-père Simon, qui était la Majesté, recevoir les gens chez lui, sous l’arbre. Plus de cinquante ans plus tard, l’arbre est toujours là, la case aussi. Il y a six ans, quand papa est parti, j’étais son successeur naturel en tant que chef du village. »

Quel est son rôle ? « Rencontrer, soutenir, aider. Gérer la scolarité des gamins, s’occuper de la route principale du marché qui est pleine de trous, faire ce que tu peux. Pour te faire opérer d’une crise d’appendicite au Cameroun, c’est 80.000 francs CFA, soit 130 euros, alors qu’ils en gagnent 40.000 par mois. Et si tu ne peux pas te faire soigner, tu meurs. »

Et qu’est-ce qui l’a décidé à accepter cette mission ? « Je me sentais porté par la responsabilité, avec ce sentiment de basculer encore une fois dans une autre vie. Le tennis, la musique, et puis ce truc encore… Ça me plaît bien. »

