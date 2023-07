Bruxelles: un immeuble en partie inhabitable à la suite d’un incendie (vidéo)

« À notre arrivée sur place, les occupants étaient sains et saufs », a expliqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. « Mais l’étage supérieur est inhabitable en raison des dégâts ».

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi vers 10h40, pour un feu de toiture dans un immeuble situé rue Félix Hap à Etterbeek. L’origine de l’incendie est accidentelle et une partie du bâtiment est temporairement inhabitable.

L’origine du feu est accidentelle. Celui-ci s’est déclaré alors que des travaux étaient en cours au niveau de la toiture. Les pompiers ont attaqué les flammes par l’intérieur et par l’extérieur, et ils ont dû démonter une partie de la toiture pour éviter une reprise de l’incendie et une propagation à la toiture voisine.

« Pour travailler en sécurité, l’onduleur des panneaux solaires a été coupé », a expliqué Walter Derieuw. « Une bâche a été placée par nos soins afin d’éviter des dégâts supplémentaires en cas d’intempéries ».